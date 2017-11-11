S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B-"
Агентство ожидает, что Верховная рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед МВФ.
Агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-». Об этом сообщается на сайте S&P.
Также, S&P подтвердило краткосрочный суверенный рейтинг страны в национальной и иностранной валютах на уровне «В». Прогноз по рейтингам «стабильный».
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"Стабильный прогноз отражает наше ожидание, что украинское правительство будет прибегать к официальной поддержке кредиторов в течение следующих 12 месяцев через проведение необходимых фискальных, финансовых и экономических реформ", - сказано в сообщении.
В частности, агентство ожидает, что Верховная рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) и получив от него новый транш. При этом в S&P не ожидают, что это произойдет до начала следующего года.
S&P предупреждает, что в случае, если Киев не выполнит требования МВФ и таким образом не сможет получить новый кредит, агентство понизит рейтинги государства.
При этом, если рост экономики будет значительным и превысит ожидания аналитиков S&P, агентство може улучшить рейтинг Украины.
Как сообщал УНИАН, в конце октября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.