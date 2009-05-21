Заседание ВСК по акциям "Интера" не состоялось

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер» не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, из 11 членов комиссии на заседание пришли только 3 - Бютовцы Николай БАГРАЙ и Андрей ПОРТНОВ, а также депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН.

А.ПОРТНОВ сообщил, что следующее заседание планируется провести во вторник, 26 мая, в 12 часов.

Как сообщал УНИАН, эта ВСК была создана во вторник, 19 мая, по настоянию фракции БЮТ.

Председателем ВСК избран депутат от БЮТ А.ПОРТНОВ, а его заместителем - депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН. Комиссия будет работать в течение года, а отчет будет заслушан в течение 6 месяцев.

Справка УНИАН. Бывший владелец "Интера" И.Плужников, который владел 71% акций телеканала, умер в июне 2005 года. Вскоре после этого его вдова продала 61% компании нынешнему первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Инициатор создания Временной следственной комиссии относительно "Интера" депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО заявлял, что есть данные о том, что передача прав собственности на телеканал осуществлена незаконным путем.

В апреле этого года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что в милиции не отвергают, что нотариально заверенная копия поручения на передачу права собственности телеканала "Интер" от имени И.Плужникова в части его подписи и фамилии фальсифицирована. Со своей стороны оппозиционная Партия регионов считает, что БЮТ такой инициативой хочет взять под контроль крупнейший телеканал страны.