Аукцион по продаже 25% "Сумыоблэнерго" не состоится

Назначенные на завтра, 22 мая, аукционные торги по продаже 25% государственного пакета акций ОАО "Сумыоблэнерго" на Украинской межбанковской фондовой бирже не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

По информации Фонда, стартовая цена госпакета ОАО "Сумыоблэнерго" составила 209 млн. 8 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

Уставный фонд общества - 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и Lex Perfecta, которым принадлежат пакеты 24,99% и 15,391%, соответственно. Еще 14,972% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр), Fullway Consultants Limited (Великобритания) - 10,261%.