Аукцион по продаже госпакета "Прикарпатьеоблэнерго" не состоится

Назначенные на завтра, 22 мая, аукционные торги по продаже 25,02% государственного пакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В Фонде также отметили, что следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% + 1 акция ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

Номинальная стоимость 25,02%-ного пакета акций "Прикарпатьеоблэнерго" составляет 6 млн. 482 тыс. грн. Стартовая цена госпакета "Прикарпатьеоблэнерго" была установлена в размере 230 млн. 781 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Прикарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Ивано-Франковской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 25,02% акций компании принадлежат государству и переданы ФГИУ для подготовки к продаже. Негосударственными акционерами «Прикарпатьеоблэнерго» являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, которым принадлежит по 16,88% акций, а также Lex Perfecta Limited – 16,55% и Margaroza Commercial Limited – 11,04% (обе – Кипр).

В 2008 году «Прикарпатьеоблэнерго» увеличило чистую прибыль в 12,8 раза по сравнению с 2007 годом – до 62,633 млн. грн.