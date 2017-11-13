Украинцы через гособлигации одолжили государству 900 миллионов гривень

Объем портфеля облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц с начала года вырос на 798,85 млн грн - до 899,87 млн грн по состоянию на 10 ноября.

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Соответствующие данные содержатся в отчетности на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, общий объем ОВГЗ в обращении по состоянию на 10 ноября по сумме основного долга составил 702,071 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, на последнем еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины не смогло привлечь средства в государственный бюджет.