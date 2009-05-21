По результатам торгов в четверг, 21 мая, индекс ПФТС снизился на 0,29% – до 441,49 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем сделок на ПФТС составил 3 млн. 178 тыс. грн.

Согласно сообщению, индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,46% – до 1116,60 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 5 млн. 487 тыс. грн.