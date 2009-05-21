УБ планирует увеличить свою долю в МФС до 10%

"Украинская биржа" объявила о намерении увеличить свой пакет акций ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) до 10% от текущего уставного капитала МФС и предлагает акционерам этого депозитария делать «Украинской бирже» оферты на продажу принадлежащих им акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

Как отметили в пресс-службе, биржа будет принимать оферты по цене не выше 100 тыс. грн. за одну акцию до 10 июня 2009 года.

Увеличение доли в капитале крупнейшего депозитария украинского рынка ценных бумаг позволит «Украинской бирже» активнее участвовать в процессе его развития с целью дальнейшего повышения эффективности учетной инфраструктуры рынка и развития его ликвидности.

В "Украинской бирже" также отметили, что одной из главных задач биржи является адекватное и справедливое представление интересов участников биржевых торгов в рамках осуществляемой МФС консолидации расчетно-клиринговой системы рынка ценных бумаг.

Справка УНИАН. «Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр. Сегодня на "Украинской бирже" котируются более 70 акций и 17 облигаций.

ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) создано в 1997 году. Акционерами депозитария являются ПФТС, "Укрсоцбанк", "Первый украинский международный банк", "Ощадбанк", "Бизнес-инвест" и пр. УФ составляет 4,3 млн. грн.

27 февраля общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о продаже ему МФС. До этого предложение о продаже МФС было одобрено его наблюдательным советом.