ГКЦБФР продлила УАИБ статус саморегулирующейся организации

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) своим решением № 451 от 30 апреля 2009 года продлила на три года Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) статус саморегулирующейся организации (СРО), объединяющей юридические лица, которые осуществляют деятельность по управлению активами институционных инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УАИБ.

По информации пресс-службы, впервые статус саморегулирующейся организации ГКЦБФР предоставила УАИБ в октябре 1997 года. С июня 2002 года ассоциация получила статус СРО рынка ценных бумаг и объединяет компании по управлению активами (КУА).

Справка УНИАН. УАИБ основана в апреле 1995 года и объединяет сегодня свыше 400 КУА, управляющих активами более чем 1250 инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.