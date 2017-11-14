Акционеры "Киевэнерго" решили разделить компанию на два предприятия

Акционеры столичной энергоснабжающей компании «Киевэнерго» приняли решение разделить компанию на два предприятия: одно будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, а второе – поставкой электричества.

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Как сообщает пресс-служба компании, такое решение было принято 13 ноября 2017 года на общем собрании акционеров.

Также отмечается, что это было сделано для выполнения норм закона «О рынке электроэнергии», который предусматривает отделение генерации, передачи и поставки электроэнергии путем создания отдельных компаний до декабря 2018 года во всех облэнерго Украины.

«Создание новых компаний никак не повлияет на объем прав и обязанностей по договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между городскими властями Киева и «Киевэнерго». Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия», тепловые сети и другие объекты остается нерушимым», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». 8 июня этот закон подписал президент Петр Порошенко. Предполагается, что этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность, а также будет выведена с рынка неэффективная генерация.

В начале ноября 2017 года в «Киевэнерго» сообщили, что компания планирует до декабря 2018 года завершить основные мероприятия по реорганизации бизнеса и созданию двух предприятий «ДТЭК Киевские электросети» и «Киевская энергоснабжающая компания».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. За 9 месяцев 2017 года компания сократила убыток на 29,7% - до 999,7 млн грн.