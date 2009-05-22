Эксперт: индекс ПФТС будет ориентироваться на 430-450 пунктов

Возможным ориентиром для индекса ПФТС к концу мая может стать уровень поддержки в 430-450 пунктов, а для индекса «Украинской биржи» - 1100-1150 пунктов, если до конца весны на внешних фондовых рынках серьезного трендового изменения не произойдет.

Такой прогноз озвучил УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его мнению, «волатильность на украинском биржевом рынке продолжает оставаться на очень высоком уровне, и в ближайшие недели у ликвидных акций существуют практически равнозначные шансы измениться от текущих ценовых значений как вверх, так и вниз на 15-50%, а у фондовых индикаторов - еще прибавить или уже потерять 10-25%».

Как отметил О.МОРКВА, с началом второй половины мая ценовой рост на биржевом рынке Украины продолжился, но уже не так интенсивно, как это происходило в первой половине месяца. При этом, по его словам, торговые обороты рисковыми инструментами, несмотря на возрастающую конкуренцию между ПФТС и «Украинской биржей», остаются на невысоком уровне. Особенно это касается ПФТС, где ежедневный объем торгов акциями составляет в среднем менее 5 млн. грн., что даже на рынке рисковых инструментов в 1,5-2 раза меньше реальных среднедневных торговых оборотов прошлого месяца, сообщил О.МОРКВА.

По словам гендиректора «ИНЭКО-ИНВЕСТ», на мировых рынках фондовые индикаторы также предпочитают, в основном, наращивать свои индексные позиции, однако их максимальный рост в нынешнем году в среднем в 2-3 раза меньше, чем на украинских биржах. В частности, отметил О.МОРКВА, общеевропейский индикатор FTSEurofirst 300 вырос с минимального своего значения в текущем году (минимум был зафиксирован 9 марта) меньше чем на 40%. Практически за этот же период времени ликвидные украинские акций стали абсолютными мировыми лидерами по доходности, обеспечив рост индекса ПФТС с 6 марта по 21 мая на 122%, а индекса «Украинской биржи» - почти на 150%, подчеркнул О.МОРКВА.