S&P снизило рейтинг Венесуэлы до дефолтного

Рейтинговое агентство S&P опустило до дефолтного уровня долг Венесуэлы в иностранной валюте после неисполнения графика платежей по процентам, сообщает Коммерсантъ.

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"Агентство отмечает, что такое решение принято после неперечисления 200 миллионов долларов официальным Каракасом по глобальным облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. На прошлой неделе закончился 30-дневный льготный период для их уплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг долговых обязательств Венесуэлы в валюте понижен до уровня SD/D (выборочный дефолт/дефолт) в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Долговые обязательства Венесуэлы в национальной валюте S&P оставил на преддефолтном уровне. Агентство оценило возможность вхождения Венесуэлы в период приостановки платежей в ближайшие три месяца в 50%.

"Венесуэла не первый год находится в экономическом кризисе. По прогнозам МВФ, ВВП страны снизится в нынешнем году на 12%. 1 ноября власти Венесуэлы ввели в обращение самую крупную в истории страны купюру - в 100 тысяч боливаров. Этот шаг направлен на стабилизацию денежного обращения в стране", - подчеркивает издательство.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга страны. Это решение не касается долговых обязательств нефтяной госкомпании PDVSA.