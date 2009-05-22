Минфин выплатил купонный доход по облигациям госзайма

Министерство финансов Украины в среду, 20 мая, выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2006 года на сумму 32,9 млн. долл. США.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В ноябре 2006 г. Украина осуществила эмиссию ОВГЗ на сумму 1 млрд. долл. США с погашением в 2016 г. Заимствования осуществлялись по ставке 6,58% годовых.