Начата торговля акциями "Ивано-Франковск-Винницамясо"

Восточно-Европейская фондовая биржа начала торговлю акциями "Ивано-Франковск-Винницамясо". Об этом сказано в сообщении "Ивано-Франковск-Винницамясо" от 21 мая.

Согласно сообщению, 15 мая т.г. ОАО «Восточно-Европейская фондовая биржа» сообщила, что простые именные акции «Ивано-Франковск-Винницамясо» (номинальная стоимость 0,25 грн., в количестве 338 926 440 шт., форма выпуска - документарная) прошли процедуру листинга на ОАО «Восточно-Европейская фондовая биржа».

Согласно Решению котировочной комиссии ОАО «Восточно-Европейская фондовая биржа» (Протокол заседания от 14.05.2009 г.) вышеупомянутые простые именные акции ОАО «Ивано-Франковск-Винницамясо» с 15 мая 2009 года включены в биржевой реестр по второму уровню листинга и допущены к котировке.

Как сообщал УНИАН, „Ивано-Франковск-Винницамясо” 2008 год завершил с убытком 23,582 млн. грн. против 0,222 млн. грн. прибыли в 2007 году, увеличив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 62,65% или на 102,566 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 266,281 млн. грн.

Справка УНИАН. Завод компании „Ивано-Франковск-Винницамясо” построен в Виннице в 1932 году. В советские года предприятие было главным производителем мясных консервов для армии. Ассортимент выпускаемой продукции ОАО "Ивано-Франковск "Винницамясо" состоит из мяса и субпродуктов всех видов животных, более 50 наименований колбасных изделий и 20 наименований консервных изделий.

60,1% ОАО „Ивано-Франковск-Винницамясо” принадлежат компании Nemco Invest LLP (Великобритания).