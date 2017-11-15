Нацкомиссия с декабря вводит новые правила установления фиктивности эмитентов ценных бумаг

Новые правила по установлению признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг вступают в силу 7 декабря текущего года, сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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"В новой редакции установлено 13 признаков фиктивности эмитента ценных бумаг (кроме корпоративных инвестиционных фондов) и 6 признаков фиктивности эмитента - корпоративного инвестиционного фонда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основанием для включения эмитента в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, и прекращения обращения его ценных бумаг является соответствие эмитента (кроме страховщиков по страхованию иному, чем страхование жизни) не менее трем признакам; соответствие эмитента - корпоративного инвестиционного фонда минимум трем признакам и/или одновременно двум признакам фиктивности, что подтверждается соответствующими документами; а также соответствие эмитента - страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно двум признакам фиктивности и/или одному из признаков фиктивности, что подтверждается соответствующими документами.

Согласно сообщению, быть исключенным из Списка эмитентов, имеющих признаки фиктивности, эмитент может в случае, если предоставит в Комиссию документы, подтверждающие устранение нарушений.

Формирование, ведение и внесении изменений в Список осуществляется НКЦБФР в электронном виде и публикуется на собственном официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция и Генпрокуратура разоблачили преступную схему выпуска на рынок «мусорных» ценных бумаг. Организаторы схемы и должностные лица фондовых бирж искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели «ценных» бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.

Национальная полиция установила группу лиц, проводивших финансовые сделки на фондовом рынке, и арестовала ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов на общую сумму почти 40 млрд грн.