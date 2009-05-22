По результатам торгов в пятницу, 22 мая, индекс ПФТС вырос на 0,70% – до 444,57 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем сделок на ПФТС составил 2 млн. 274 тыс. грн.

Согласно сообщению, индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов вырос на 1,45% – до 1132,83 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 3 млн. 571 тыс. грн.