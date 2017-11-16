"Газпром" одолжил денег: разместил евробондов на 700 миллионов евро

Российский "Газпром" разместил еврооблигации на сумму 750 миллионов евро. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

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Уточняется, что срок обращения облигаций составляет семь лет, до 22 ноября 2024 года.

Как стало известно, организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit Bank, Deutsche Bank и Credit Agricole.

Ранее в ФАС рассказали о перспективах прекращения регулирования тарифов "Газпрома".