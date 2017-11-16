"Газпром" одолжил денег: разместил евробондов на 700 миллионов евро
14:57, 16 ноября 2017Фондовый рынок
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Срок обращения облигаций составляет семь лет, до 22 ноября 2024 года.
Иллюстрация REUTERS
Российский "Газпром" разместил еврооблигации на сумму 750 миллионов евро. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.
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Уточняется, что срок обращения облигаций составляет семь лет, до 22 ноября 2024 года.
Как стало известно, организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit Bank, Deutsche Bank и Credit Agricole.
Ранее в ФАС рассказали о перспективах прекращения регулирования тарифов "Газпрома".
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