Фонд госимущества объявил конкурс на независимых членов набсоветов трех облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурсный отбор претендентов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательных советов «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, заявки принимаются до 5 января, конкурсы состоятся в конце февраля 2018 года.

Отмечается, что при отборе кандидатов желательным будет опыт в приватизационных процессах, соглашениях М&A (сделки слияния и поглощения) и проектах, связанных с ІРО.

Также сообщается, что каждый новоизбранный независимый представитель набсовета будет иметь условный профиль согласно разделу дирекций предприятия по направлениям работы.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует 23 января 2018 года провести конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета энергоснабжающей компании «Запорожьеоблэнерго».

В 2018 году Фонд планирует продать госпакеты акций «Запорожьеоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго».