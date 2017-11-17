Реформы в действии: Moody's впервые за 14 лет повысило рейтинги Индии
11:23, 17 ноября 2017Фондовый рынок
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Рупия, облигации и акции страны пошли в рост.
Иллюстрация REUTERS
Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2004 года повысило суверенные рейтинги Индии, передает Bloomberg.
Рейтинги повышены с последней ступени инвестиционного уровня «Baa3» до «Baa2».
В Moody's отметили, что новые рейтинги Индии ставят ее на один уровень С Филиппинами и Италией.
В рейтинговом агентстве считают, что достичь этого стране помогли реформы правительства.
Между тем, некоторые инвесторы назвали это неожиданностью, учитывая, что Индия недавно отошла от своего статуса самой быстрорастущей крупной экономики в мире на фоне радикальных изменений в политике.
По словам аналитиков, обновление рейтинга снизит затраты по займам для правительства и компаний Индии.
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