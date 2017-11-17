Реформы в действии: Moody's впервые за 14 лет повысило рейтинги Индии

Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2004 года повысило суверенные рейтинги Индии, передает Bloomberg.

Рейтинги повышены с последней ступени инвестиционного уровня «Baa3» до «Baa2».

В Moody's отметили, что новые рейтинги Индии ставят ее на один уровень С Филиппинами и Италией.

В рейтинговом агентстве считают, что достичь этого стране помогли реформы правительства.

Между тем, некоторые инвесторы назвали это неожиданностью, учитывая, что Индия недавно отошла от своего статуса самой быстрорастущей крупной экономики в мире на фоне радикальных изменений в политике.

По словам аналитиков, обновление рейтинга снизит затраты по займам для правительства и компаний Индии.