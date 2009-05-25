Российский фондовый рынок открылся в понедельник слабым ростом вблизи уровней закрытия пятницы, сообщает РИА Новости.

Индекс ММВБ вырос на открытии на 0,52% - до 1059,51 пункта. Индекс РТС открылся укреплением на 0,08% - до 1014,19 пункта. В пятницу российский фондовый рынок завершил торги на позитивной ноте. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,2% - до 1013,37 пункта. Индекс ММВБ поднялся на 1,9% - до 1054,03 пункта. В понедельник аналитики ожидают нейтральную динамику рынка: в отсутствие нерезидентов (в США и Великобритании торги не проводятся в связи с Memorial Day) активность участников будет невысока. Важным событием для рынка может стать бюджетное послание, которое огласит Президент России Дмитрий Медведев. По итогам пятнадцати минут торгов в понедельник индекс ММВБ укрепился на 1,9% - до отметки 1054,03 пункта. Индекс РТС вырос к этому времени на 0,92% - до 1022,67 пункта.