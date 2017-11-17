Подготовка к приватизации: финплан "Турбоатома" утвержден с прибылью более 763 миллионов

Правительственный комитет утвердил финансовый план харьковского завода "Турбоатом" на 2018 год с чистой прибылью более 763 миллиона гривень, сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества, которому принадлежит более 75% акций предприятия.

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"Чистая прибыль государственного предприятия ОАО "Турбоатом" в 2018 году должна составить более 763 миллионов гривень, а стоимость продукции должна повыситься на 6%. Такие показатели заложены в финансовом плане предприятия на 2018 год, который утвержден правительственным комитетом", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, финпланом также предусмотрен экспорт продукции предприятия на уровне 37%. На 10% увеличиваются административные расходы, которые должны пойти на повышение оплаты труда.

В пресс-службе напомнили, что "Турбоатом" запланирован к приватизации в следующем году и Кабмин сейчас определяет размер пакета акций для продажи.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контрольный пакет акций "Турбоатома" должен оставаться в госсобственности.

Справка УНИАН. "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.