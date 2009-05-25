Винница реструктуризирует погашение облигаций

Винницкий городской совет решил реструктуризировать до конца ноября 2010 года погашение муниципальных облигаций серии С, выпущенных в ноябре 2006 года на сумму 4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого городского совета Наталья ЛУЦЕНКО.

По ее словам, горсовет внес соответствующие изменения в программу социально-экономического развития Винницы, согласно которым город планирует рассрочить погашение половины облигаций серии С на сумму 2 млн. грн. до конца мая 2010 года, еще на 2 млн. грн. – до конца ноября 2010 года.

Н.ЛУЦЕНКО добавила, что при этом горсовет заплатит банку "Хрещатик", который является лид-менеджером и платежным агентом выпуска этих облигаций, разовую комиссию в размере 1% от суммы (40 тыс. грн.), а также повысит процентную ставку дохода по облигациям до не менее 20-22% годовых.

"Мы уже получили предварительное согласие банка "Хрещатик", а также Министерства финансов по реструктуризации погашения облигаций. Осталось согласование с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку", – сказала она.

Н.ЛУЦЕНКО также сообщила, что окончательные условия по реструктуризации погашения облигацию будут согласованы и зафиксированы до конца мая.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году исполнительный комитет Винницкого городского совета выпустил муниципальные облигации на 20 млн. грн. Выпуск осуществлялся тремя траншами (8 млн. грн., 8 млн. грн. и 4 млн. грн.) через уполномоченный банк „Хрещатик” сроком на 3 года под 11,95-12% годовых. Вырученные от продажи облигаций средства городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.