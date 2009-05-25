Astrum: сегодня украинский рынок акций показал вялую динамику

Сегодня украинский фондовый рынок показал такую же вялую динамику, как и европейские.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, по его словам, общеевропейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 практически не изменился, снизившись к закрытию торгов на украинских рынках на 0,3 пункта (0,1%) - до 206 пунктов. Индекс Украинской Биржи (УБ) сегодня упал на 1% до 1120 пунктов, в то время как индекс ПФТС подрос на 0,4%, закрывшись на отметке 446 пунктов, сообщил А.БЛИНОВ.

Как считает экономист, «стартовавшая два месяца назад Украинская Биржа продолжает набирать силу по сравнению с ПФТС». По его словам, сегодня объем торгов на УБ составил 6,9 млн. грн. с 249 сделками, что почти в три раза превысило объем торгов на ПФТС. Из 17 торговавшихся эмитентов по акциям пяти состоялось больше 20 сделок, сообщил А.БЛИНОВ. Он отметил, что прирост показал только «Райффайзен Банк Аваль» (+2%), другие же эмитенты потеряли в стоимости 2-3%, что для волатильного украинского рынка является небольшим изменением.