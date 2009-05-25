По результатам торгов в понедельник, 25 мая, индекс ПФТС вырос на 0,43% – до 446,50 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем сделок на ПФТС составил 5 млн. грн.

Согласно сообщению, индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,08% – до 1120,54 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 6 млн. 878 тыс. грн.