Европейские рынки акций выросли

Европейские рынки акций завершили торги понедельника в плюсе благодаря ралли фармацевтического сектора, поддержанного Sanofi Aventis, выигравшей в США контракт на разработку вакцины против "свиного гриппа", и данным о деловом климате в Германии, оптимистично воспринятыми некоторыми аналитиками, сообщает Reuters.

Однако объемы торгов были незначительными из-за выходного дня в Великобритании.

Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в мае 2009 года до 84,2 пункта с подтвержденных 83,7 пунктов в апреле. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали, что индекс делового климата составит 85,0 пункта.

Индекс текущей ситуации Ifo составил в мае 82,5 пункта при прогнозе в 84,0 пункта, хотя индекс ожиданий составил 85,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 85,5 пункта.

"Главной новостью сегодня стало то, что индекс Ifo растет пятый месяц подряд, и это показывает, что тенденция на улучшение делового климата сохраняется", - сказал Таммо ГРЕТФЕЛЬДТ из Unicredit Group.

Акции Sanofi Aventis подорожали на 1,9%, поскольку компания получила заказ от американского правительства на разработку новой вакцины против гриппа.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,46%, немецкий индекс DAX снизился на 0,01%, французский CAC 40 прибавил 0,25%.