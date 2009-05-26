В Китае возобновятся IPO

Власти Китая вновь откроют фондовые площадки страны для проведения IPO с 5 июня, после того, как механизм первичного публичного размещения акций будет реформирован, сообщает агентство China News со ссылкой на государственные регулирующие органы КНР.

За последние 9 месяцев, передает k2kapital, с сентября прошлого года, процедуры листинга на биржах Шанхая и Шэньчжэня по указке властей не проводились ввиду слабости и шаткости рынка, скованного глобальным финансовым кризисом. Запрет не распространялся на фондовую биржу Гонконга, где состоялось несколько крупных размещений.

В настоящее время финансовые власти Китая исходят из необходимости несколько усовершенствовать механизм проведения IPO, в частности, видоизменить систему ценообразования на рынке акций и расширить технические возможности "игры" на бирже для мелких частных инвесторов. По некоторым сведениям, в этом году после снятия запрета на проведение листинга на фондовый рынок материкового Китая будет выброшено 208 млрд акций различных компаний, что резко увеличит капитализацию китайских бирж.