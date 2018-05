Moody’s, S&P и Fitch не соблюдают международный этический кодекс

Кредитные рейтинговые агентства, включая Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s, уклоняются от соблюдения международного этического кодекса, призванного поддерживать их независимость, заявила Комиссия регуляторов из Европейского союза, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

В докладе Комиссии регуляторов европейских ценных бумаг (Committee of European Securities Regulators - CESR) говорится, что рейтинговые компании Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service Ltd. и A.M. Best Co. также не соблюдают некоторые положения кодекса без вразумительного объяснения причин. Однако комиссия отметила, что в целом рейтинговые компании подчиняются международным правилам.

Хотя международный кодекс не является юридически обязательным, ЕС в апреле решил ужесточить правила регулирования деятельности рейтинговых агентств. CESR отмечает, что крупнейшие рейтинговые компании - Moody’s, S&P и Fitch - не соблюдают положения кодекса, касающиеся структурированных финансовых ценных бумаг, которые были добавлены в прошлом году в ответ на глобальный кредитный кризис.