"Метинвест" Ахметова выплатил $57 миллионов по еврооблигациям

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» выплатила по новым евробондам со сроком обращения до 31 декабря 2021 года 46,6 млн долл. процентов и 10,1 млн долл. основной суммы, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

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Согласно сообщению, процентный доход по еврооблигациям за период с 18 августа по 18 ноября 2017 года составил 26,445 млн долл., капитализированный процентный доход составил 20,138 млн долл.

После указанной выплаты общий объем выпуска сократился до 1,187 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2017 года кредиторы «Метинвеста» одобрили реструктуризацию еврооблигаций компании с погашением в 2016-2018 годах на общую сумму 1,18 млрд долл. В начале 2017 года «Метинвест» выплатил 16,8 млн долл. процентов по своим еврооблигациям с погашением в 2016-2018 годах. В начале апреля 2015 года компания «Метинвест» заявила о техническом дефолте, при этом в конце июня согласовала с инвесторами новые условия по своим облигациям со сроком погашения в 2015, 2017 и 2018 годах на общую сумму 1,153 млрд долл. 27 января 2016 года кредиторы группы «Метинвест» одобрили реструктуризацию долгов компании на сумму 1,125 млрд долл.

Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. одобрили реструктуризацию ценных бумаг номинальной стоимостью 85,238 млн долл. со сроком погашения в 2016 году, на 289,734 млн долл. со сроком погашения в 2017 году, а также на 750 млн долл. со сроком погашения в 2018 году.

В 2015 году Metinvest B.V. впервые в своей истории получил убыток в размере 1 млрд долл., тогда как в 2014 году компания получила прибыль на уровне 159 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).