Фондовые торги в Японии 26 мая завершились снижением индекса Nikkei на фоне укрепление иены, сообщает РБК. По итогам торгов индекс Nikkei понизился на 36,19 пункта (-0,39%) - до 9310,81 пункта.

Снижение курса доллара по отношению к японской валюте негативно повлияло на исход торгов для ведущих экспортеров. В частности, по итогам сессии существеннее всего снизились котировки таких производителей, как Canon Inc. (-1,55%), Sony Corp. (-1,4%) и TDK Corp. (-2,57%). Акции третьего в стране по величине производителя микросхем NEC Electronics Corp. потеряли в цене 2,22%, а котировки одного из крупнейших в мире производителей микрочипов памяти Elpida Memory Inc. понизились на 1,3%.