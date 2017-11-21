"Укрзализныця" намерена обратится к своим кредиторам для урегулирования задолженности

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена обратится к держателям своих еврооблигаций на 500 миллионов долларов с погашением в 2021 году с просьбой внести поправки в документацию для урегулирования локальной задолженности госкомпании.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", об этом стало известно в ходе конференц-связи с инвесторами по обсуждению финансовых результатов за девять месяцев этого года.

"Укрзализныця" намерена обратиться к владельцам облигаций на сумму 500 миллионов долларов с погашением в 2021 году, эмитированных Shortline PLC (выпущенных исключительно для целей финансирования предоставления кредита "Укрзализныце") относительно получения согласия на внесение изменений в соответствующие документы в связи с обстоятельствами, которые относятся к урегулированию локальной задолженности "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В пресс-службе госкомпании отметили, что цикл информационных встреч с международными инвесторами будет продолжаться и в дальнейшем.

"Это воплощение новой концепции компании по построению партнерских отношений с инвесторами", - цитирует пресс-служба и. о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Отмечается, что в ходе конференц-связи Кравцов подчеркнул, что в январе-сентябре 2017 года рост доходов "Укрзализныци" был быстрее, чем расходов, существенно уменьшился кредитный портфель, увеличился рабочий парк вагонов, выросли объемы транзитных перевозок на 3,2%.

"Сейчас работаем над финпланом общества на 2018 год, желательно уже в начале года иметь утвержденный главный финансовый документ", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Кравцов заявил, что "Укрзализныця" планирует в течение 1,5-2 лет осуществить эмиссию еврооблигаций стоимостью 1-1,5 миллиарда долларов.

В мае 2013 года "Укрзализныця" впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 миллионов долларов с погашением 21 мая 2018 года.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

12 мая 2015 года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и отметила, что планирует провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них внутренний долг перед частными кредиторами составлял около 22 миллиардов гривень.

В декабре 2015 года "Укрзализныця" согласовала с комитетом кредиторов условия реструктуризации облигаций на сумму 500 млн долл. В частности, ставка купона была увеличена до с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.