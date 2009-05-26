Индекс РТС опустился ниже отметки 1000 пунктов

Торговая сессия на российском рынке акций во вторник 26 мая проходит в красной зоне, значение индекса РТС опустилось ниже отметки 1000 пунктов, сообщает k2kapital..

По состоянию на 13:32 мск индекс РТС понижается 2,90% до на 988,45 пункта, а ММВБ понижается на 3,29% до 1016,41 пункта.

На РТС по состоянию самое значительное снижение котировок демонстрируют акции Группы компания ПИК (-15,2% до $1,73), ГМК Норильский Никель (-7,8% до $100,0), Группу Разгуляй (-5,5% до $1,2), Сбербанка (-4,4% до $1,21) и Уралкалия (-4,2% до $3,44).

На ММВБ в "красной зоне" оказались бумаги большинства "голубых фишек": Роснефть (-3,9% до 177,87 руб.), ГМК Норникель (-4,7% до 3167,09 руб.), МТС (-2,9% до 162,6 руб.), ВТБ (-4,7% до 0,0422 руб.) и Северсталь (-4,2% до 147,43 руб.).