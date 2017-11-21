Фондовый рынок Зимбабве потерял $6 миллиардов из-за военного переворота

Инвесторы распродавали зимбабвийские акции каждый день с начала военного переворота 15 ноября. По данным агентства Bloomberg, за последние сессии рынок акций страны потерял 5,9 миллиарда долларов капитализации.

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Сегодня индекс Zimbabwe Stock Exchange Industrial рухнул еще на 10%, доведя падение с 15 ноября до 35%. Совокупная рыночная стоимость входящих в него компаний уменьшилась до 9,9 миллиарда долларов, сообщает Росбалт.

Ранее в этом году зимбабвийский фондовый рынок активно рос, номинированные в долларах США акции компаний использовались инвесторами в качестве инструмента хеджирования от усиливающейся инфляции. Из-за этого котировки бумаг, торгующихся в Зимбабве, достигли нереалистичных значений.

Напомним, что 15 ноября военные Зимбабве захватили власть, чтобы остановить нарастание политической нестабильности в стране. Члены правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) сняли президента страны Роберта Мугабе с руководящих постов и призвали его подать в отставку. Тот в обращении к нации не стал заявлять об отставке. Между тем, уже сегодня начнется процедура импичмента Мугабе.

В апреле 2017 года Зимбабве была признана беднейшей страной Африки: по оценкам AfrAsia Bank и New World Wealth, благосостояние на душу населения в республике составляет 200 долларов против 25,7 тысячи долларов у самых обеспеченных жителей Африки - маврикийцев.