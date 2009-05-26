Фондовые рынки США открылись во вторник спадом

Американские биржевые индексы во вторник, 26 мая, начали торги спадом на фоне обеспокоенности инвесторов из-за ядерных испытаний и пусков ракет в КНДР, сообщает Ассошиэйтед Пресс. КНДР провела в понедельник подземные испытания ядерного оружия мощностью до 20 килотонн, а также, по сообщениям из Сеула, произвела пуски трех ракет малой дальности. Во вторник Северная Корея произвела запуск еще двух ракет малой дальности - зенитной и противокорабельной. Индекс DJIA в первые минуты торгов потерял 30 пунктов, опустившись до отметки 8250 пунктов, S&P 500 снизился на 4 пункта и достиг уровня в 883 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 6 пунктов - до 1686. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.