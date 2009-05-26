Фондовый рынок РФ упал на фоне внешнего негатива

Российский рынок акций закрылся во вторник в отрицательной области на фоне внешнего и внутреннего негатива, индекс РТС пробил вниз психологическую отметку 1000 пунктов. Накануне закрытие российского рынка было разнонаправленным при отсутствии сигналов с бирж США и Великобритании, которые были закрыты в связи с выходным днем. Открытие рынка во вторник также не было однозначным: индекс ММВБ начал день снижением, а индекс РТС - символическим ростом. Тем не менее, в первые же минуты торгов оба индекса двигались уже в "красной зоне". НЕГАТИВ ОТОВСЮДУ Такое движение рынка было вызвано крайне негативным внешний фоном, основным ориентиром для российских индексов были снижающиеся мировые цены на нефть. В течение дня они опустились на фоне укрепления доллара ниже 60 долларов за баррель. По словам аналитика Собинбанка Артура Холаева, заметное подорожание американской валюты было вызвано сообщением о возможном обострении ситуации в банковском секторе Германии. Помимо удорожания американской валюты, на падение цен влияют также ожидания того, что ОПЕК на очередной встрече в Вене 28 мая не примет решения о дальнейшем сокращении добычи сырья, несмотря на падение спроса на топливо. Кроме того, негативную роль сыграл прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому мировое потребление нефти в этом году упадет на 3%, что станет самым значительным снижением с 1981 года. Европейские площадки упали во вторник в среднем на 1,2%, на фоне опасений по поводу ядерных испытаний в Северной Корее закрылись в минусе и азиатские индексы. Торги на американском рынке акций открылись падением. Во вторник был опубликован индекс цен на дома от S&P. Показатель оказался хуже прогнозов - было зафиксировано дальнейшее снижение цен на жилье, что является тревожным сигналом для экономики США. Кроме того, негатив на рынок привнесли и новости о состоянии российской экономики. Как стало известно, в апреле ВВП России упал на рекордное значение - на 10,5%. В результате реакции на все эти неблагоприятные сигналы индекс РТС во вторник не смог удержать психологическую отметку 1000 пунктов, которую он взял на прошлой неделе. Под конец торгов несколько разрядили ситуацию лишь опубликованные в 18.00 мск и оказавшиеся лучше ожиданий данные по индексу доверия потребителей США за май. В мае этот показатель вырос до 54,9 пункта, так как прогнозировался рост до 42,6 пункта. По итогам торгов индекс РТС опустился на 2,72% - до 990,26 пункта. Индекс ММВБ сократился на 0,96% - до 1040,90 пункта. НЕФТЯНКА В АВАНГАРДЕ ПАДЕНИЯ На фоне резкого дешевеющей нефти в лидерах падения во вторник были акции российских нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (-1,55% на ММВБ) "Сургутнефтегаз" (-2,13% на ММВБ). Падающий курс национальной валюты оказался негативным фактором для акций банковского сектора. Под конец торгового дня была опубликована статистика Сбербанк России по РСБУ за январь-апрель 2009 года. В отчетном периоде банк снизил чистую прибыль в 57 раз - до 0,8 миллиарда рублей с 45,6 миллиарда рублей за аналогичный период 2008 года. Тем не менее, рынок не успел отреагировать на это известие - акции Сбербанка завершили вторник умеренным ростом (+0,36% на ММВБ) На фоне опубликованной накануне слабой отчетности по МСФО за 2008 год продолжали дешеветь акции ГМК "Норильский Никель" (-1,82% на ММВБ). Компания завершила прошлый год с чистым убытком по МСФО в размере 555 миллионов долларов по сравнению с чистой прибылью на уровне 5,276 миллиардов долларов в 2007 году. Также значительно упали котировки акций "Ростелекома". Традиционно против движения рынка двигались во вторник акции "Полиметалла", которые подорожали в РТС на 6,58%. Также в легком плюсе в РТС были акции "Мосэнерго" (+0,60%) на фоне радужных ожиданий по инвестиционной деятельности, озвученных на встрече "Мосэнерго"с аналитиками. Кроме того, аналитики Citi повысил прогнозную стоимость акций компании на 60% - до 0,0642 доллара за акцию. В РАМКАХ КОРРЕКЦИИ "С точки зрения технического анализа, снижение, которое наблюдалось во вторник, вполне вписывается в коррекционное движение к тому росту, который был на рынке с марта текущего года", - считает портфельный менеджер инвесткомпании "Финам"Алексей Белкин. "И тем не менее, фундаментальные факторы располагают к более серьезному снижению", - предостерегает аналитик группы компаний "Алор"Наталья Лесина. Эксперты напоминают о том, что основные события на рынке развернутся в четверг и пятницу, когда будет опубликован большой блок статистики по экономике США.