Фондовые рынки Европы закрылись ростом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник, 26 мая, продемонстрировали рост в пределах 1,05-1,37% на фоне информации о рекордном за последние восемь месяцев уровне индекса потребительского доверия в США в мае, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,06% - до отметки 4411,72 пункта. Германский DAX во вторник повысился на 1,37%, достигнув 4985,60 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 1,05% - до 3270,09 пункта. Индекс потребительского доверия в США в мае достиг рекордного за восемь месяцев уровня - по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос более чем на 14 пунктов - до 54,9 пункта с 40,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста показателя до 42,3 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).