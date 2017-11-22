В Украине изменили правила аренды госимущества - ввели обязательный авансовый платеж

Кабинет министров Украины изменил правила аренды государственного имущества, введя обязательный авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат, который возвращается всем участникам, кроме победителя, что позволит избежать участия в конкурсах недобросовестных компаний, целью которых является срыв конкурса.

Читайте такжеС начала года аренда госимущества принесла бюджету 771 миллион гривень

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Кабинета министров Украины, сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

«Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды, должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя. Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а потом отказаться от подписания договора, потеряют авансовый платеж», - написал Трубаров.

Он отметил, что ранее в конкурсах участвовали компании с задачей «выбить» реального арендатора, сорвать конкурс и заставить фонд проводить конкурсные процедуры заново.

«Теперь такие «игры» будут стоить дорого и в конкурсах будут побеждать только те компании, которые имеют реальное намерение подписывать договоры аренды», - отметил руководитель ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности в 2016 году составили 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в 2015 году. В 2017 году Фонд госимущества ожидает получить от аренды госсобственности более 1 млрд грн.