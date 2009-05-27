Рынок акций США вырос

Рынок акций США прибавил более двух процентов во вторник на фоне данных о резком росте доверия потребителей и повышения брокерской рекомендации по бумагам Apple Inc., сообщает Рейтер.

Рост индекса потребительского доверия в мае оказался самым стремительным с апреля 2003 года, тогда как аналитики ждали лишь небольшого повышения.

На долю потребительских расходов приходится примерно две трети ВВП США, поэтому данные о потребдоверии вызвали бурную реакцию на рынке, затмив новости о ядерных и ракетных испытаниях в Северной Корее, которые оказывали давление на акции в начале торгов.

В лидерах роста оказались бумаги потребительского сектора. Акции ритейлера Macy`s Inc подорожали на 5,9 процента, а сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp - на 3,1 процента.

"Сегодня рынок празднует наметившееся возрождение потребительского доверия", - говорит Питер Кенни, управляющий директор Knight Equity Markets.

"Цифры оказались настолько хорошими, что даже разочаровывающие данные о секторе жилья" не смогли помешать росту рынка, добавил он.

Опубликованные вчера данные показали, что цены на дома для одной семьи в США продолжили снижаться в марте, хотя падение замедлилось.

Акции Apple прибавили в цене почти 7 процентов после того, как Morgan Stanley повысил рекомендацию по ним до "лучше рынка", отметив, что продажи iPhone помогут компании существенно увеличить прибыль в ближайшие два года.

Фондовый индекс Dow Jones industrial average вырос к концу торгов на 2,37 процента до 8.473,49 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 2,63 процента до 910,33 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 3,45 процента до 1.750,43 пункта.