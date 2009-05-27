ФГИУ повторно выставил на конкурс 73,37% Макеевского коксохима

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 73,37% государственного пакета акций ОАО “Макеевский коксохимический завод”. Информация об этом обнародована в официальном издании Фонда госимущества “Ведомости приватизации” от 27 мая этого года.

Начальная стоимость пакета составляет 32 млн. 800 тыс. грн., что на 30% меньше цены, по которой данный пакет выставлялся на продажу прошлый раз.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции на протяжении пяти лет должна составлять не менее чем: 1-й год — 387 млн. грн., 2-й — 406 млн. грн., 3-й — 426 млн. грн., 4-й — 447 млн. грн., 5-й — 470 млн. грн.; получение чистой прибыли на протяжении пяти лет в размере не менее чем: 1-й год — 500 тыс. грн., 2-й — 510 тыс. грн., 3-й— 520 тыс. грн., 4-й— 530 тыс. грн., 5-й — 550 тыс. грн.

Кроме того, покупатель должен обеспечить погашение кредиторской задолженности в размере 2 млн. 224 тыс. грн.

Согласно объявлению в газете “Ведомости приватизации”, конкурс состоится через 50 дней со дня публикации.

В соответствии с информацией Фонда госимущества, убыток предприятия за І кв. 2009 года составил 6 тыс. грн., дебиторская задолженность – 84,5 тыс. грн., кредиторская — 49,2 тыс. грн.

Стоимость активов предприятия составляет 113 млн. 660 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Макеевский коксохимический завод» специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других видов коксохимической продукции.

В 2002 году арбитражный суд Донецкой области вынес решение о проведении санации Макеевского коксохимического завода.

В 2003 году Макеевский КХЗ и компания “Донецксталь-металлургический завод”, которая являлась основным кредитором завода, создали ООО “Макеевкокс”, в уставный фонд которого было передано основное производственное оборудование КХЗ.

97,293% акций ЗАО “Макеевкокс” владеет ЗАО “Донецксталь-метзавод”.

В мае 2007 года ЗАО “Макеевкокс” приобрело у Фонда государственного имущества Украины 25% акций ОАО “Макеевский коксохимический завод”.