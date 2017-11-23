Генпрокуратура подготовила подозрение главе Фонда госимущества

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение для объявления и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову и передала его с материалами уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице Facebook.

"Вчера был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ В.Трубаров, который сейчас является руководителем Фонда госимущества Украины. Именно он не принял предусмотренные меры контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен был бы быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано", - написал генпрокурор.

По его словам, ГПУ расследует уголовное производство относительно незаконной приватизации части здания Министерства аграрной политики Украины в январе 2013 года.

"Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно - даром. Таким образом, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения. Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", - отметил Луценко.

Как известно, Министерство аграрной политики расположено в Киеве по адресу ул. Крещатик, 24.