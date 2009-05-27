Акции Азии выросли

Рынки акций Азии выросли в среду до семимесячного пика на фоне новостей о резком росте потребительского доверия в США, которые подкрепили надежду на то, что мировая экономика прошла "дно" и начинает восстанавливаться, хотя и остается хрупкой, сообщает Рейтер.

Экономические данные отодвинули на второй план новость о том, что КНДР может нанести удар по Южной Корее, после того, как Сеул примкнул к предложенной США инициативе проверять суда, подозреваемые в транспортировке оружия массового поражения.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 0,7 процента на фоне угроз Пхеньяна, однако другие рынки Азии не обратили внимания на известия о КНДР.

Индекс акций азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии MSCI вырос к 12.56 МСК на 2,3 процента, ранее сегодня поднявшись до максимального внутридневного уровня с октября прошлого года.

"Мы видим, что большинство активов, которые отражают готовность инвесторов к риску, растут", - говорит Су Лин Он, экономист RBC Capital Markets.

"Это не говорит о том, что экономика США и мира теперь будет уверенно восстанавливаться, но согласуется с мнением, что худшее позади".

Японский фондовый индекс Nikkei average вырос на 1,4 процента вслед за акциями экспортеров и технологических компаний на фоне макроэкономической статистики из США. Индекс потребительского доверия в Америке резко вырос в мае, превзойдя прогнозы аналитиков.

В то же время рост японских акций сдерживали опасения по поводу вероятного банкротства автоконцерна General Motors, которому не удалось в срок договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 5,3 процента на фоне данных из США, а китайский Shanghai Composite - на 1,7 процента.