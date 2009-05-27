Основное условие роста фондовых рынков - падение доллара

Основным условием роста глобальных фондовых показателей, в том числе и украинского индекса ПФТС, является дальнейшее падение курса доллара.

Об этом УНИАН сообщил глава инвестиционного отдела КУА «Бонум Груп» Александр СПАСИЧЕНКО.

По его словам, факт увеличения покупок акций в условиях обесценивания доллара очевиден. И, наоборот, стремление инвесторов избавиться от нестабильных бумаг на падающем рынке приводит к удорожанию мировой валюты. При этом наиболее показательной «обратной пропорцией» фондового ралли является соотношение «доллар/евро», абсолютно зеркально отображающее рыночную динамику с начала 2008 г.

Как отметил А.СПАСИЧЕНКО, обратная зависимость с движением курса американской валюты является основополагающим принципом динамики рынков последних лет. В условиях нестабильности глобальной экономики наиболее прагматичным инструментом для вложения выглядит основная валюта для мировых расчетов, то есть доллар. Наиболее четко данные тенденции начали проявляться с последним финансовым кризисом, с начала 2008 г. Однако с первыми симптомами стагнации мировой экономики вышеуказанная зависимость не проявилась. Более того, в октябре-декабре 2007 г. снижение индекса Dow Jones c пиковых значений в 13000 - 14000 пунктов сопровождалось падением доллара. Причиной данного исключения было ложное представление о якобы локальном характере ипотечного кризиса, что порождало недоверие как к компаниям, так и к валюте США.

А.СПАСИЧЕНКО считает, что обострение экономических проблем в начале 2008 г. принесло инвесторам запоздалое понимание «завязанности» всей мировой экономики на американской. В этих условиях доллар перестал восприниматься как просто американская валюта. Инвесторы дополнительно переоценили его роль как мировой резервной единицы. Стремительное падение индекса Dow Jones (с 13 058 пунктов 2 мая до 7 552 единиц 20 ноября 2008 г.), которое тянуло вниз и все остальные мировые рынки акций, проходило синхронно с не менее резким укреплением валюты США.

Как подчеркнул представитель «Бонум Груп», весной 2008 г. Украина, на протяжении долгого времени привыкшая к административному управлению курсом национальной валюты, пошла своим путем ценообразования доллара. Это лишь углубило кризис на инвестиционном поле страны. Инвесторы начали быстро выходить из украинских активов, боясь далее получить за них еще меньше свободно конвертируемой валюты. К осени 2008 г. отток капиталов, усиленный также общим ухудшением экономической конъюнктуры внутри страны, заставил государство установить рыночный курс уже принудительно.

По словам А.СПАСИЧЕНКО, внесение логики в валютный рынок и его освобождение от панических настроений весной 2009 г. перенесли обратную зависимость доллара к фондовым индексам и в Украину. Рост ПФТС в 118% с 6 марта по 26 мая 2008 г. обернулся ростом стоимости гривни в 12% за то же время. Таким образом, дальнейший рост гривни прямо связан с ростом украинских биржевых индексов и наоборот.