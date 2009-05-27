"Хлебпром" выплатил очередной купон

ОАО «Концерн Хлебпром» выплатило очередной купонный доход за 11-й процентный период по облигациям серии D в размере 889 тыс. 980 грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Всего было размещено 21 тыс. облигаций этой серии. Параметры выпуска: облигации серии D выпущены на сумму 50 млн. грн. со ставкой купона в размере 17% годовых в гривнях на 9-12 процентные периоды, сроком обращения 5 лет и офертой 12 месяцев. Менеджер и платежный агент выпуска — ЗАО «Первый украинский международный банк», организатор выпуска — «Универсальная инвестиционная группа».

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.