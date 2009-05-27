Литвин: в Украине встанет вопрос о смене собственников предприятий

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине должен встать вопрос о смене неэффективных собственников предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

По словам В.ЛИТВИНА, «в стране необходимо провести "инвентаризацию: на каких условиях передавались предприятия (из госсобственности в частные руки - УНИАН), какие обязательства при этом брались собственниками и как они выполняются".

"Сейчас они (собственники предприятий - УНИАН), ссылаясь на кризис, требуют льготы на электроэнергию, на ж/д перевозки и т.д. и угрожают, что в случае их неполучения остановят производство. Собственники обязаны раскошелиться и должны платить людям достойную зарплату - они достаточно заработали. Или же государство должно искать более эффективных собственников. Рано или поздно вопрос должен встать именно таким образом", - заявил В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что сейчас власть не осуществляет должного контроля за деятельностью собственников предприятий, поскольку "власть занята борьбой между собой", и "капитал крепко сросся с властью и управляет ею".