Эксперт: Винница первой заявила о невозможности погашения облигаций

Винница является первым эмитентом-муниципалитетом, который публично заявил о невозможности выполнения своих обязательств по погашению облигаций. Об этом УНИАН сообщил старший финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, особенностью большинства выпусков облигаций муниципалитетов является отсутствие оферты, что делает предсказуемым денежный поток по обслуживанию долга и позволяет предусмотреть средства на погашение задолженности в бюджете. «Таким образом, невозможность погашения облигационного выпуска в срок свидетельствует о значительных проблемах с выполнением бюджета города и является негативным сигналом для держателей облигаций городских советов как Винницы, так и других городов», – подчеркнул аналитик.

С.ФУРСА отметил, что всего на данный момент в обращении находятся 4 серии облигаций Винницы на общую сумму 29 млн. грн. Погашение еще одного выпуска на сумму 6 млн. грн. (серия D) приходится на 2009 год, и аналитик считает, что данный выпуск также будет подвергнут реструктуризации.

По его информации, всего в 2009 году городские советы Украины должны будут погасить внутренние облигации на общую сумму 143 млн. грн. Наибольшая долговая нагрузка приходится на Донецк, которому инвесторы могут предъявить облигации на общую сумму 95 млн. грн. до конца 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Винницкий горсовет решил реструктуризировать до конца ноября 2010 года погашение муниципальных облигаций серии С, выпущенных в ноябре 2006 года на сумму 4 млн. грн.

По словам начальника финансового управления Винницкого городского совета Натальи ЛУЦЕНКО, горсовет внес изменения в программу социально-экономического развития Винницы, согласно которым город планирует рассрочить погашение половины облигаций серии С на сумму 2 млн. грн. до конца мая 2010 года, еще на 2 млн. грн. – до конца ноября 2010 года.

Н.ЛУЦЕНКО добавила, что при этом горсовет заплатит банку «Хрещатик», который является лид-менеджером и платежным агентом выпуска этих облигаций, разовую комиссию в размере 1% от суммы (40 тыс. грн.), а также повысит процентную ставку дохода по облигациям до не менее 20-22% годовых.

Н.ЛУЦЕНКО также сообщила, что окончательные условия реструктуризации погашения облигаций будут согласованы и зафиксированы до конца мая.

Справка УНИАН. В 2006 году исполнительный комитет Винницкого городского совета выпустил муниципальные облигации на 20 млн. грн. Выпуск осуществлялся тремя траншами (8 млн. грн., 8 млн. грн. и 4 млн. грн.) через уполномоченный банк «Хрещатик» сроком на 3 года под 11,95-12% годовых.

Вырученные от продажи облигаций средства городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.