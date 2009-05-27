ВР может лишить ФГИУ и Госкомзем полномочий в оценочной деятельности?

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона Украины «О регулировании оценочной деятельности в Украине» (№4487 от 15 мая т.г.), лишающий Фонд государственного имущества и Государственный комитет земельных ресурсов Украины функций регулирования оценочной деятельности.

Данный законопроект обнародован на сайте Верховной Рады. Его автором является народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

В соответствии с законопроектом, функции регулирования оценочной деятельности планируется передать от Фонда госимущества и Госкомзема центральному органу исполнительной власти, «компетенцией которого является обеспечение реализации государственной экономической, ценовой, инвестиционной политики».

Депутат также предлагает создать при данном центральном органе наблюдательный совет по вопросам оценочной деятельности, состав которого будет утверждаться Кабинетом министров Украины.

Ранее наблюдательные советы по вопросам оценочной деятельности действовали при Фонде госимущества и Госкомземе.