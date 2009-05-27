Индекс ПФТС снизился на 2,77%
19:21, 27 мая 2009Фондовый рынок
0
УБ – вырос на 1,16%
По результатам торгов в среду, 27 мая, индекс ПФТС снизился на 2,77% – до 422,22 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем сделок на ПФТС составил 2 млн. 731 тыс. грн.
Индекс акций (UX) «Украинской биржи» по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,16% – до 1090,04 пункта. Общий объем сделок на «Украинской бирже» составил 5 млн. 622 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter