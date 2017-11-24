Киев реструктуризирует $100 миллионов долга

Киевские власти реструктуризируют остаток долга по внешними заимствованиям 2004 года, не переведенным в госдолг в 2015 году, в объеме 101,149 млн долл. Такое решение Киевского городского совета от 21 ноября опубликовано в официальной прессе.

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«Осуществить реструктуризацию остатка местного долга по местным внешним заимствованиям Киевского городского совета, привлеченным в соответствии с решением от 28 декабря 2004 года, но не переведенного в 2015 году в государственный долг, в объеме 101,149 млн долл.», - говорится в решении Киевского горсовета.

Согласно утвержденным условиям, реструктуризация предполагает перенос сроков погашения основной суммы долга четырьмя равными частями - до 15 июня и 15 декабря 2021 года, 15 июня и 15 декабря 2022 года.

Выплата процентов предусмотрена полугодовыми платежами по ставке не выше 7,5% годовых.

Этим же решением Киевсовет установил, что начисленные и не выплаченные проценты по этому долгу в период моратория, введенного с 6 ноября 2015 года, будут капитализированы и добавлены к основной сумме долга.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2015 года Киевский городской совет утвердил условия реструктуризации муниципальных бондов на 550 млн долл., из которых 300 млн. – с погашением в 2016 году, а 250 млн долл. – с погашением в 2015 году. При этом 6 ноября Киев объявил временный мораторий по любым выплатам в отношении муниципальных бумаг.

Долг Киева вошел в общий периметр долговой реструктуризации, которую провело правительство Украины в 2015 году.