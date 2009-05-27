Эксперт: затишье на ПФТС связано с нововведениями на бирже

Затишье на ПФТС связано с нововведениями на бирже, которые еще до конца не поняты основными участниками, считает брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН. Такое мнение он высказал агентству УНИАН.

Кроме того, добавил он, начинается летний сезон, который традиционно связан со спадом активности на рынках и низкой волатильностью торгов.

По словам брокера, в среду, 27 мая, украинский фондовый рынок торговался преимущественно в положительной зоне, сохраняя при этом низкую активность торговцев и сравнительно малые объемы торгов. Внешний фон к открытию сложился умеренно позитивный: американские и европейские фондовые площадки продемонстрировали рост на фоне позитивных регулярных финансовых данных, сообщил он.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, «в последнее время новая торговая площадка – Украинская Биржа (УБ) – стала активно выходить в лидеры отечественного фондового рынка». Количество сделок на ней сегодня на порядок больше, чем на ее основном конкуренте – ПФТС (314 против 54), сообщил брокер. Он добавил, что объемы торгов также существенно отличаются, с перевесом в сторону УБ.

По информации брокера, «сегодня с самого открытия рынок открылся резко вверх». Он отметил, что Украинская Биржа за первый час торгов выросла на 4%, а ПФТС преимущественно торговалась «в нулях». Флагманами роста традиционно стали металлургические предприятия, энергетика и, в связи с положительным новостным фоном, банки, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН.

Брокер отметил, что ближе к середине дня рост замедлился и к концу торгов трансформировался в небольшую коррекцию. По итогам среды индекс ПФТС снизился на 2,77%, а индекс Украинской Биржи, наоборот, повысился на 1,16%, напомнил Е.ПШЕНИЧКИН. По его словам, капитализация ПФТС составила 2,7 млн. грн., УБ – 5,6 млн. грн.