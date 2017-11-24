Министр финансов анонсировал выпуск евробондов на $2 миллиарда в 2018 году

Украина надеется в начале следующего года получить очередной транш в рамках $17,5-миллиардной программы Международного валютного фонда и намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму $2 миллиарда.

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Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Рейтер в Брюсселе, в кулуарах саммита лидеров Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и ЕС.

Данилюк заявил, что прогресс в переговорах с МВФ зависит от создания Антикоррупционного суда и достижения договоренностей о тарифах на газ. “На данный момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены. Что касается денег, я думаю, это будет в начале следующего года”, - добавил министр.

По данным Национального банка, размер следующего транша может составить около $2 миллиардов.

Напомним, в сентябре этого года наша страна вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила свой первый выпуск евробондов на сумму $3 миллиарда. Данилюк сказал, что договоренности с МВФ предусматривают, что в следующем году Киев может занять на рынке $2 миллиарда.

“Мы не будем спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам”, - сказал он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут направлены на наращивание валютных резервов Украины

Также Данилюк признал, что стране до сих пор не удается заработать на приватизации. “Украина постоянно терпит неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство”, - сказал он.

Министр напомнил, что в госсобственности остаются 3.000 компаний, в том числе 100 крупных. “Приватизация - приоритет номер один, важно привлечь иностранных инвесторов. Крупные государственные компании мешают рынку, они похожи на черную дыру”, - сказал Данилюк.

Согласно проекту госбюджета, Украина хочет получить в 2018 году 22 миллиарда гривень ($817,84 миллиона) от приватизации по сравнению с 3,5 миллиарда в этом году.