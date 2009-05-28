Индекс РТС закрылся на пике этого года

Российский рынок акций, поддержанный оптимизмом мировых фондовых площадок и новым рывком цен на нефть, закрывает торги на максимально высокой отметке в этом году по Индексу РТС, сообщает Рейтер..

Индекс РТС вырос на 4,09 процента до 1.030,79, индекс ММВБ по торгам акциями - на 1,80 процента до 1.059,60. Объем торгов на фондовом рынке РТС составил $150,8 миллиона, объем торгов на фондовом рынке ММВБ - 153,7 миллиарда рублей.