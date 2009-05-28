Японский рынок закрылся повышением индексов

Торговая сессия на японском рынке акций в четверг 28 мая завершилась ростом ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 0,1% до 9451,39 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 0,3% до 895,59 пункта, сообщает k2kapital..

Ослабление курса национальной валюты оказало поддержку котировкам акций ведущих экспортеров-автопроизводителей. Без внимания инвесторов не остались и другие новости. Так, в СМИ появились сообщения о том, что правительство намерено расширять свою программу поддержки использования солнечных аккумуляторов. На этом фоне участники торгов с энтузиазмом покупали акции компаний-производителей батарей питания, например, Sanyo Electric Co.

Удачно сложилась ситуация на торговых площадках и для компании Sumitomo Osaka Cement Co., котировки которой взлетели на фоне сообщений, появившихся в Nikkei. По данным издания, компания намерена наращивать инвестиции в оборудование, используемое для производства материалов для батарей.